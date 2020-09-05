Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Maaş kesintisi yapılmayacak

Maaş kesintisi yaşayan sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.

Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.