Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Maaş kesintisi yapılmayacak
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacağını duyurdu.
Maaş kesintisi yaşayan sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını bildirdi.
Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020
3 AY SÜREYLE EK ÖDEME
Öte yandan, koronavirüs hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verileceğini kaydeden Koca, şu ifadeleri kullandı:
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