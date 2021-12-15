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15 Aralık 2021 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 10:57:00

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" diye konuştu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 vaka sayısı
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