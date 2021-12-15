Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Koca, "27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" diye konuştu.