Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.
Bakan Koca "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur" paylaşımında bulundu.
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