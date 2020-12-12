Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

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12 Aralık 2020 Cumartesi 19:06:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 19:28:00

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 12 Aralık 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım.
Etiketler : Fahrettin Koca 12 Aralık koronavirüs tablosu koronavirüs Kovid19
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