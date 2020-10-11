Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 11 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 11 Ekim koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.
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