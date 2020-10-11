  • BIST
    1165.7
  • Dolar
    7,8572
  • Euro
    9,2978
  • Altın
    487,6590
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katil Esed'in gösteri oyunu deşifre oldu
Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...
Bakan Soylu Hatay'da: Şu anda 2 kişi gözaltında
KKTC'de seçimler ikinci tura kaldı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 11 Ekim koronavirüs tablosu
Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi! İşte insan hücresine girdiği o an
Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha
Haydut Ermenistan'ın saldırdığı Gence'deki Azerbaycanlı kardeşimiz: Gökte Allah'a, yerde iki kardeş ...
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Mersin'deki bor arazide meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Avrupa Birliği'nden ateşkes çağrısı!
Ashley Young'da koronavirüs tespit edildi
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: Beyanları asılsızdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 300'e yükseldi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Açelya Akkoyun soracak, Av. Özlem Zengin akla takılanları cevaplayacak
Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Kurum'dan, Hatay'daki yangına ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü!
İstanbul'da toplu ulaşım yarın saat 14.00'a kadar ücretsiz
Bakan Selçuk'tan tüm öğretmenlere 'fidan' çağrısı
Sudan'da doğdum ancak Türk gibi yaşıyorum
Libya'nın en büyük petrol sahasında anlaşma sağlandı!
MSB paylaştı! İşte Pençe Kaplan operasyonunda ele geçirilen silahlar
11 Ekim 2020 Pazar 19:07:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 19:32:00

Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 11 Ekim koronavirüs tablosu

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 11 Ekim koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri açıkladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER