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15 Haziran 2021 Salı 13:02:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 13:02:00

Sağlık Bakanı Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." ifadesini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KORONA AŞI Çanakkale Bayramiç
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