Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.
İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021
- Bakan Koca'dan SMA açıklaması
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