Bakan Koca'dan SMA açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. pic.twitter.com/qAO1xC6GHM