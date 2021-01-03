Bakan Koca'dan SMA açıklaması

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03 Ocak 2021 Pazar 22:39:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 22:43:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir. SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Spinal Müsküler Atrofi SMA hastalığı
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