Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, klostrofobi ile obezite olanlara müjdeli haberi verdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Türkiye'de bir ilke imza atıldığı belirtildi.



TÜRKİYE'DE BİR İLK

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yeni hizmet hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir ÇAM VE SAKURA Şehir Hastanesinde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 TESLA AÇIK MR CİHAZI ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz." ifadelerine yer verdi.