12 Nisan 2023 Çarşamba 00:12:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 00:12:00
Bakan Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü yaptı
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Togg ile ilk sürüşüne ilişkin videoyu paylaştı.
Koca, bu paylaşımına, "60 yıllık hayalimiz yollarda. Togg, Bakanlığımızın yeni makam aracı." notunu düştü.
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