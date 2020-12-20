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20 Aralık 2020 Pazar 21:55:00 - Güncelleme:20 Aralık 2020 Pazar 22:02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devam eden Kovid-19 sürecine ilişkin, "Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devam eden Kovid-19 sürecine ilişkin, "Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, "Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysaki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz." dedi.

Bakan Koca, "Kimsenin toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

Koca, "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Sağlık alt yapımızın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ortadadır." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya kimsenin hakkı yoktur." değerlendirmesini paylaştı.

"DÜNYANIN EN İYİ HEKİMLERİ TÜRK HEKİMLERİDİR"

Koca, "Dünyanın en iyi hekimleri Türk hekimleridir. Hastasını ailesinin bir ferdi bilen, can kurtarmak için canını ortaya koyan Türk hekimlerinden, hemşirelerinden, hasta bakıcılarından başkaları değildir" dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid19 Türk hekimleri
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