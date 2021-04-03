İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde. pic.twitter.com/gQBktuyaJJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Siirt (50,74), Muş (54,49), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Denizli (94,15), Kars (106,34), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Bingöl (124,57), Hatay (132,95), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Antalya (190,44), Kütahya (190,57), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."