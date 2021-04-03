  • BIST
    1430.19
  • Dolar
    8,1553
  • Euro
    9,5848
  • Altın
    454,1250
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı
TCG YAVUZ fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarıyla geçiş eğitimleri icra etti
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Hollanda'dan Oxford-AstraZeneca aşısı kararı
Vaka sayısı 45 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
Milyarderlerin serveti Kovid-19 ile arttı
HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin konuştu
'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde'
Süpersonik uçakta görülmemiş teknolojiler kullanılacak!
HDP-PKK'nın kirli ittifakı! Aileyi yaka paça dışarı attılar
Sabiha Gökçen metrosunda ilk adım!
Yeşil hidrojene Avrupa yolu göründü
Bakan Akar Namaz Dağı'nda inceleme yaptı
"Türkiye'nin taleplerine hızlı cevap vermeliyiz"
Sprey aşı ne zaman uygulanacak?
Ertuğrul Gazi'ye Türk bayrağı çekildi
Türkiye'den yurt dışına kritik yerli teknoloji!
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros haddini aştı!
Akşener'in dertli esnafı zengin çıktı!
BioNTech aşısı böyle yapılıyor
"Susmam için para teklif ettiler"
Kanada'da ders kitabı skandalı!
03 Nisan 2021 Cumartesi 21:01:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 22:10:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Siirt (50,74), Muş (54,49), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Denizli (94,15), Kars (106,34), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Bingöl (124,57), Hatay (132,95), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Antalya (190,44), Kütahya (190,57), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısı vaka haritası
Harvard tezini yazdı

Harvard tezini yazdı
‘Martılar' listelere zirveden kondu

‘Martılar' listelere zirveden kondu
Sürprizler yolda!

Sürprizler yolda!
Güzellik merkezine saldırı

Güzellik merkezine saldırı
10 yıllık evlilik bitti

10 yıllık evlilik bitti
O sözleri affetmedi!

O sözleri affetmedi!
Babasına benziyor

Babasına benziyor
Proje detayları gizli

Proje detayları gizli
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER