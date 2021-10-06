06 Ekim 2021 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 19:39:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 salgınında güncel durumu açıkladı... İşte 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosu
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.