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10 Temmuz 2020 Cuma 20:12:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 20:21:00

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 191 bin 883'e ulaştı

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Türkiye'de son 24 saatte 1003 yeni vaka tespit edildi, 23 kişi yaşamını yitirdi. 1493 kişinin Kovid-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 191 bin 883'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı: "Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu." açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1003 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 23 kişi vefat etti. 48 bin 787 bin test uyglandı, 1493 kişi virüsü yendi.

Böylece Türkiye'de toplam 3 milyon 881 bin 410 test uygulandı. 210 bin 965 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. 5 bin 323 kişi vefat etti. 191 bin 883 kişi ise Covid-19'u yendi.

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