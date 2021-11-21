21 Kasım 2021 Pazar 19:41:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 19:41:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı... İşte 21 Kasım 2021 koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı... İşte 21 Kasım 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 21 Kasım 2021 korona tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.