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15 Ağustos 2021 Pazar 19:42:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 20:30:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı... İşte 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı... İşte 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 15 Ağustos 2021 korona tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 20 bin 437'si birinci doz, 32 milyon 916 bin 449'u ikinci doz, 6 milyon 612 bin 245'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

Etiketler : son dakika koronavirüs korona tablosu sağlık bakanlığı fahrettin koca
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