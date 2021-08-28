28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı...
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 28 Ağustos 2021 korona tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
- İşte 28 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
- Diyanet'ten deniz ürünleri ile ilgili yeni açıklama
- Thodex reklamlarında oynayan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusu
- Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 16 ilde arttı, 65 ilde azaldı
- "Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz"
- İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını