İşte 28 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu

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28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı...

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. İşte 28 Ağustos 2021 korona tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Etiketler : koronavirüs günlük tablo sağlık bakanlığı fahrettin koca
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