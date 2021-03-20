  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2161
  • Euro
    8,5947
  • Altın
    404,8330
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
MSB paylaştı! Türkiye ve ABD gemileri Doğu Akdeniz'de
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Maliyeti 2 milyar dolar arttı'
İletişim Başkanı Altun'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan, Menfi ve Dibeybe ile görüştü
Taksim'de yapımı süren AKM ve camide incelemelerde bulundu
Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"
ABD'li isimden 15 Temmuz itirafı: "Taktiksel hata yaptık"
Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı
Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu!
Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı
Aliyev, Nevruz ateşini Şuşa'da yaktı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı
ASELSAN'dan İHA'lara yerli çözüm
Bakan Dönmez duyurdu... İlk sondaj Nisan'da
Biden uçağa binerken 3 kez düştü
Türkiye'yi kana bulayacaklardı... Ele geçirildi
Twitter, Türkiye'de temsilci atayacak
Son Dakika... Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Elma sirkesiyle kilolar gitti
Virüsü hafif atlattı
20 Mart 2021 Cumartesi 21:56:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 23:01:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı paylaştı... İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

Etiketler : kovid19 fahrettin koca haftalık vaka sayıları
Aracına çarpan sürücüyü affetmedi

Aracına çarpan sürücüyü affetmedi
Ekranlara dönüyor

Ekranlara dönüyor
'Akustik' basit anlamına gelmez

'Akustik' basit anlamına gelmez
Sofia gelinim değil

Sofia gelinim değil
Tatlı telaş başladı

Tatlı telaş başladı
Evladım gibi sevmiştim

Evladım gibi sevmiştim
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş

Cam kırığı yutmuş gibi hissetmiş
Dizi değil reklamla döndü

Dizi değil reklamla döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER