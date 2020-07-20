Bakan Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 931 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 992 hasta iyileşti.



Son 24 saatte 931 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 992 artarak 203 bin 2'ye yükseldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4JfZKl9L8x — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020

Bakan Koca, paylaşımında, bazı illerin ortalama günlük vaka sayılarına dikkat çekti.

Koca, "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'da ise şu an pnömonili hastamız yok" sözlerine yer verdi.