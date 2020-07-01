Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor. Türkiye 83 milyon nüfusuyla süreç içinde tüm dünyada takdir toplamıştır.

Dünyaya örnek olan başarıyı kaldığımız yerden sürdürmeliyiz. Yeni vakalarımızda 1000 altına inmemizden sonra yakın günlerde artışlarla bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu artışların dünyadaki gelişmelerle paralel olmadığını bilmeliyiz.

Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır.

Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan herkes bugünün şartlarında hayat kurtaranlardan biridir. Güvence altına alınacak hayatlardan biri ise kendi hayatlarınızdır.

Alınacak 3 tedbir, maske mesafe temizlik. Hem sağlığımızın hem de hürriyetimizin koruyucumuzdur.

Sizleri hem sağlığımıza hem ortak hayatımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel yönden yoksundur. Bu hastalığın başkalarına bulaşmasına sebep olmaktadır.

Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın.

Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımızın için bulaşan virüsü haberimiz olmadan biz de başlarına bulaştırmış oluruz. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz.

Mesafe kuralına uygun davranmak, hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir.

Uygulama düşünce olarak büyük destek bulmuştur. Uyumsa aynı düzeyde değildir. Maske hayatımıza girmiş olmakla birlikte her durumda kullanılmamaktadır. Kullanan kişilerin ise dikkatli olmadığı görülmemektedir. Maskelerin kullanımı sınırlıdır. Ertesi gün kullanılmamalıdır.

Toplum Bilimleri Kurulumuzla çalışmalar yapmaktayız. Tedbirlere yeterli uyumun gösterilmediği sosyal grupların koşullarını değerlendiriyor.

Tüm dünyadaki sonuçlarıyla ilgilenen salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır.

Bugüne kadarki ülkemizdeki vakaların toplam sayısı 199 bin 906. Vakaların %53.74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir. Bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı 51.16'dır.

2 hafta içinde 5 ilimizin vakalarında dikkat çekici yükselmeler olmuştur. Bu iller; Ankara, G.Antep, Bursa, Konya ve Diyarbakır…

Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.

İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi de anmak istiyorum;

Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltmıştır.

Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltmıştır.

Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltmıştır.

Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltmıştır.

Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltmıştır.

Gümüşhane'de ise 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir.

Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır.

Bu bize yaş arttıkça daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. 1 aylık süre içinde zatüre gelişen vakaların ortalama yaşlarını göstermiş oluyor. Baştan yaş ortalaması 36 iken giderek daha yaşlı gruba çıktığını görüyoruz.