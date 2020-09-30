Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Avrupa'da vaka sayılarında artış var. Maalesef dünya vaka tespitinde istekli ve kararlı değildir. Dünya nüfusunun bu kadar hareketli olduğu çağda endişe verici olan vaka tespit edilmemesidir. Amacı etkin mücadele olan vakaya ulaşır.

Ruh durumlarımız da değişti. Bazı konularda fikir birliğine daha kolay ulaşıyoruz. Herkes bir yorum bir sorun ileri sürebilir. Bu noktada unutulmaması gereken toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız bunu yaparken toplumun görünün çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir. Herkes biliyor k birçok yerde yaklaşık yarı yarıya bir düşüş sağladık. Aşı için 2,3 aylık zaman kaldığı düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü.

Her şeyden önce kelimeleri yerli yerinde kullanmak gerekir. Artık dalgalardan piklerden değil tedaviden bağışıklıktan bahsediyoruz. Testten ve vakadan bahsederken daha çok taşıyıcıdan ağır hastadan bahsediyoruz. Her vaka hasta değildir. Testi pozitif çıkmasına rağmen hiç semptom göstermeyenler var. Ekiplerimiz onları tespit ediyor. Tespit ve izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu kişilerin salgın için birinci derecen önemi yoktur.

Artış gösteren hasta sayısına karşı, öne çıkan konu sağlık sisteminin gücünü korumasıdır. Durumun özeti şudur, test sonucu pozitif çıkan her bir kişi bir vakadır.

Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Bir kısmının evde önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hasta kelimesi ile testi pozitif çıkmış vakanın anlamı aynı değildir. Türkiye'de ölüm bilgileri iki kaynakta toplanmaktadır. Biri Belediyelerin veri tabanında bulunan defin sayıları, diğeri Türkiye İstatistik Kurumudur. Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayılar daha yüksek çıkarmak isteyenler nereden dayanak alıyor?

Ayrıntılar geliyor

