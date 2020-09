Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 45 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 462 olduğunu açıkladı. Bugün 107 bin 927 test yapılırken, bin 596 yeni vaka tanısı konuldu, 947 kişi ise iyileşti.

BAKAN KOCA 'BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNİ YAŞIYORUZ' DİYEREK KRİTİK İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini zirvesini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.

Haziran ayında bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını söyledim. Bu dönem hayatımızın sağlığımızı garanti edecek şekilde özgürleşmesi gerekiyordu.

Tatil yerlerinde, pazarlarda, tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor. Ağır hastalık geçirenlerin yoğun bakımda tedavi görenlerin ve yitirdiğimiz canların sayısı artıyor.

Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik.

Sağlık çalışanlarımızın saldırıya uğraması şevkimizi kırıyor. Vatandaşımızdan sorumluluk bekliyoruz. Kalabalık içinde atılan her adım unutulan her maske onlarca can yakmaktadır.

Ülke genelinde durum kontrol altında. Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var.

Son dönemde en çok artışın olduğu illerin arasında Ankara geliyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında.

SALGIN ÜLKE GENELİNDE KONTROL ALTINDA

Sorunlu illerde filyasyon ekiplerimizi artıyoruz. Salgın ülke genelinde kontrol altındadır.

HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi.

Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.

Bugün hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45. Bugünkü hasta sayısı 1596.

Son 1 aydaki hastalara bakınca, tedbirlere dikkat etmezsek her yaş grubundan hastalarımız var.

Yaşlı nüfusumuz hastalığa yakalanmakla beraber filomoniye de yakalanıyor.

Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak.