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15 Nisan 2021 Perşembe 13:29:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 13:30:00

Bakan Koca iddialara son noktayı koydu: Söz konusu değil

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Bakan Koca yaptığı açıklamasında; "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir' dedi.

HER BİR DOZ AŞININ KIYMETİNİ BİLİYOR VE ONA GÖRE PLANLAMA YAPIYORUZ

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, 'Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.</p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : FAHRETTİN KOCA AŞI İSRAF
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