İşte Türkiye'nin 31 Ekim tablosu

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31 Ekim 2020 Cumartesi 19:03:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 19:15:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı

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Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca "Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı. 

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