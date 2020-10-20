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20 Ekim 2020 Salı 20:13:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 20:13:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 20 Ekim koronavirüs tablosu...

Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz."

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