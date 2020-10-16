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16 Ekim 2020 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 12:51:00

Bakan Koca: İstanbul ve Bursa'da vaka sayılarında artış eğilimi var

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.

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'gecesiz gündüzsüz' bir şekilde devam ettiğini söyleyen Koca, "Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk" dedi.

"İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bir haftadan beri ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz" diyen Koca, şunları kaydetti:

"En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk. Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi."

Bakan Koca önceki gün yaptığı açıklamada İstanbul'da son bir ayda vak sayısında yüzde 50 artış olduğunu ifade etmişti.

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