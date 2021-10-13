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13 Ekim 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 08:30:00

Sağanak uyarısı! Meteoroloji il il uyardı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre Kuzey Ege, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile doğu Akdeniz'de sağanak yağış görülmesi beklenirken İstanbul için saat verildi.

13 Ekim güncel hava durumu yayımlandı. İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kuzey Ege, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve çevresinde yağışların kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Etiketler : SAĞANAK İSTANBUL ANKARA YAĞMUR
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