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29 Ekim 2020 Perşembe 09:19:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 09:19:00

Sağanak İstanbul'u vurdu

Kaynak: AA-DHA-İHA

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İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Cevizlibağ ve çevresinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Bazı yerlerde yolları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı yerlerde yolları su bastı. Rögarlar taştı. Vatandaşlar yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul'da şiddetli yağış etkili oluyor. Karaköy'de yol göle döndü.

Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. 

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Cevizlibağ ve çevresinde etkili oldu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul’un batı, Isparta’nın güney, Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Avrupa yakasında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu 27

Etiketler : meteoroloji hava durumu yağış
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