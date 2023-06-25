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25 Haziran 2023 Pazar 08:40:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 08:40:00

SADAT'tan Wagner benzetmesine sert tepki

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Tanırverdi, kendilerini Wagner ile kıyaslayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanırverdi, kendilerini Wagner ile kıyaslayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Wagner'in Rus devletine çalışan bir şirket olduğunu, Afrika'da belli bölgelerde üsleri bulunduğunu hatırlatan Tanırverdi, "Sedat'ın dünyanın hiçbir yerinde ofisi, üssü yok. Biz sivil ve özel sektör şirketiyiz devletle hiçbir ilgimiz yok" dedi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce şirketin kapısına gelerek nümayiş yaptığını hatırlatan Tanrıverdi, "Bu bir sokak hareketiydi, bununla ilgili 1 milyon TL'lik dava açtık kazandık. Kılıçdaroğlu tazminat hala ödemedi, icraya vereceğim. Wagner'le ilgili bizi kıyaslamasını da yargıya taşıyacağız" diye açıklama yaptı.

Etiketler : sadat melih tanırverdi kemal kılıçdaroğlu wagner
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