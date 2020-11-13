Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den dizi açıklaması: Tepkiler olumlu yönde
‘Sadakatsiz dizisinde Derin karakteri ile rol alan Melis Sezen İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Sezen, "Derin'i seven ve destek veren yorumlar okudum. Önemli olan dizinin beğenilmesi ve ben çok mutluyum" açıklamasında bulundu.
‘Sadakatsiz’ dizisinde rol alan Melis Sezen, İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Yapımda Derin karakterini canlandıran Sezen, "Rolünüze sert yorumlar yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Biz profesyoneliz, senaryoyu oynuyoruz. Evet karaktere sert tepkiler geldi ama inanır mısınız, Derin'i seven ve destek veren yorumlar da okudum. Önemli olan dizinin beğenilmesi ve ben çok mutluyum" dedi.
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