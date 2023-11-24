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24 Kasım 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 08:30:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açılıyor

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2'nci pistin tamamlandığını, resmi açılışın Başkan Erdoğan'ın katılacağı bir programla yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İş yaparken, kamu kaynağı kullandıklarını, kamu adına iş yaptıklarını ve bunun sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Uraloğlu, "Yaptığımız işleri ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kamu özel iş birliğini daha çok kara yollarında kullanıyoruz. Yap-işlet devret modeli tamamen bir hesap yöntemidir." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerin sağladığı faydaya dikkati çeken Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'ni ve Marmaray'ı kullanıyoruz. Şimdi ben 1-10 Kasım'da Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni ve Marmaray'ı kapatıyoruz dersem ne derdiniz?" ifadesini kullandı.

"Haydar Paşa Garı'nın birilerine satılması, devredilmesi gündemimizde yok"

Uraloğlu, başka bir soru üzerine, "Haydar Paşa Garı'nın birilerine satılması, devredilmesi gündemimizde yok. Kime devrediyoruz, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devrediyoruz. Orada turistik destinasyonu İstanbul'a ve ülkemize kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek." dedi.

Uraloğlu ayrıca, Geminbeli Tüneli'nde ışığı gördüklerini, devamını da göreceklerini dile getirdi.

Türk Hava Yolları'nda uçak alımında TUSAŞ'ın sürece dahil olup olmayacağının sorusuna Uraloğlu, "Kesinlikle sürecin içinde. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2'inci pist bitti. Bugünlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük tek pistteki uçuş sayısı 700 ve bugün itibarıyla de yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır. Hiç kimsenin uçmayacağını düşündüğümüz havalimanından bahsediyoruz." yanıtını verdi.

Uraloğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ulaştırma yapılarında, Malatya-Adıyaman arasındaki demiryolu hattı ve Hatay Havalimanı dışında ciddi bir aksaklığın olmadığını anımsatarak, yapıların gereken performansı gösterdiğini söyledi.

Uraloğlu, ulaşımda enerji tüketiminin yeşil ve çevreci olmasına gayret ettiklerini belirterek, Çanakkale Köprüsü'nde deniz içerisindeki temelleri oluştururken oradaki canlı yaşamına göre hareket ettiklerini anlattı.

"İSTANBUL'DA BAKANLIĞIMIZA BAĞLI YAPILARDA BİR RİSKİMİZ YOK"

Olası İstanbul depremiyle ilgili Bakanlık olarak gereken bütün önlemleri aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askı halatları değiştirildi. Viyadüklerdeki ve yollardaki her türlü önlemi aldık. İstanbul'da Bakanlığımıza bağlı yapılarda bir riskimiz yok." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, TÜVTÜRK'te araç muayene bedellerindeki artış ile ilgili soru üzerine, bedellerin sözleşmeye göre her yıl güncellendiğini söyledi.

Aksaray-Ulukışla demir yolunun yeniden ihale edilmesi kararını aldıklarına işaret eden Uraloğlu, 2024'ün ilk aylarında ihaleyi yapacaklarını aktardı.

"BURSA ÇEVRE OTOYOLU'NUN PROJE ÇALIŞMALARINI DA BAŞLATTIK"

Uraloğlu, Bursa'daki yüksek hızlı tren projesinin yıllardır devam ettiği yönündeki eleştirilere de "Sıkça ziyaret ediyorum. 2025'in sonu 2026'da orayı bitirerek hizmete sunmuş olacağız. Bursa Çevre Otoyolu'nun proje çalışmalarını da başlattık." dedi.

Kütahya'dan geçecek otoyol ve yüksek hızlı tren projelerinin olduğunu belirten Uraloğlu, projelerin onaylandığını ve otoyolun daha yakından geçmesiyle ilgili talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, Eskişehir Kırka-Seyitgazi yolunun da ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlanacağını belirterek, Pertek Köprüsü'nün de ihale sürecinin başladığını vurguladı.

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sabiha gökçen havalimanı pist abdulkadir uraloğlu
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