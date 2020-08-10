Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı.

Son olarak 1 Ağustos itibariyle Rusya'nın Pobeda havayollarının da uçuşlara başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün itibariyle 33 iç hat ve 45 dış hat noktasına uçuş gerçekleştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 28 Mart’ta uçuşlara geçici olarak kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı, salgının kontrol altına alınıp, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına, 12 Haziran’da da dış hat uçuşlarına yeniden açılmıştı.