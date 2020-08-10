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10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:34:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:35:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı

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Edinilen bilgiye göre ağustos ayında dış hat uçuşlarının normale dönmeye başlamasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı dün 61 bin 408 kişi olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı.

Son olarak 1 Ağustos itibariyle Rusya'nın Pobeda havayollarının da uçuşlara başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün itibariyle 33 iç hat ve 45 dış hat noktasına uçuş gerçekleştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 28 Mart’ta uçuşlara geçici olarak kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı, salgının kontrol altına alınıp, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına, 12 Haziran’da da dış hat uçuşlarına yeniden açılmıştı.

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