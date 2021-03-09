CHP formülü buldu!

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09 Mart 2021 Salı 14:18:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 14:18:00

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ın bugün CHP'ye katılacağı iddia edildi

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24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP listelerinden milletvekili seçilen daha sonra Saadet Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partiden istifa ettiğini duyurmuştu. CHP'deki istifalar sonrası İslam'ın CHP'ye katılacağı ve Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında parti rozetini takacağı iddia edildi.

Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçildikten sonra Saadet Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, geçtiğimiz yılın başlarında Saadet Partisi'nden istifa etmişti.

T24'ün iddiasına göre, Cihangir İslam CHP'ye katılacak. Bugün CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'ın rozetini takacak.

Etiketler : cihangir islam chp istifa
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