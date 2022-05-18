Rusya resmen açıkladı! F-35'in korkulu rüyası olacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 (Prometheus) hava ve füze savunma sistemlerinin ordunun hizmetine sunulmaya başladığını söyledi.

Borisov, "Bugün hava savunma ve füze savunma fonksiyonlarını bir arada taşıyan kompleksler orduya teslim edilmeye başlıyor. Bunlar, S-500 sistemleri" dedi.

Nisan ayı ortasında Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, S-500 hava ve füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.

Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500'ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.

S-500 Prometheus, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.

S-500'ün, geliştiricilerin ilan ettiği gibi uzay uydularını vurma yeteneği ve ABD hayalet uçaklarının navigasyon ve iletişiminin uydulara bağımlı olması da hayalet uçaklarının etkinliğini azaltabilir.