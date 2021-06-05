'S-400'lerle ilgili kararı Türkiye verir'

"Bu konu artık bizim için kapanmıştır" diyen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinin ABD'ye alternatif olmadığını kaydetti. Türkiye'nin S-400 konusunda attığı adımın "NATO müttefikliği sorumluluğunu ihlal anlamına gelmeyeceğini" belirten Kılıç, "Türkiye'ye olabilecek bir saldırıya karşı savunma ile alakalı attığımız ve atacağımız adımlar konusunda bizim yanımızda durmayan ve yeterince destek vermeyen NATO müttefiklerimizin ortaya koymuş olduğu tutumdan dolayı S-400'ü aldık" dedi.

