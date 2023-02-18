Rüyası gerçek oldu! Enkazdan 3 kişi birden kurtarıldı

261 saat sonra kurtarılan Mustafa Avcı, sahra hastanesinde ilk tedavisi sonrası Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Avcı, binanın hasar görmeyen blokundan çıkan eşi ve yeni doğan bebeğine tedavi gördüğü hastanede kavuştu. Avcı, "Çıkacağımı hiç düşünmüyordum. Eşim, çocuğum, hepsini öldü zannettim" dedi.

Hatay Antakya'da özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı ise 261. saatte kurtardı. Katak Arama Kurtarma Koordinasyon Başkanı Barış Pirebaş, "Ses geliyor" denilince içeri koştuklarını anlatarak "Mehmet Ali'yi ailesinden biliyordum, 'Akrabalarımız burada, yardım edin' diyorlardı. Mehmet Ali'yi çıkardık, peşinden Mustafa'yı. Enkazdan çıkarılması esnasında Mehmet Ali ile konuştuk. Dedi ki 'Acıkmıştım, bana yemek verdiler, tekrar uykuya daldım. Uyandım, acıktım, siz geldiniz'. İçeride bir yaşam alanı oluşturmuş. Yemek yemesi hayali mi yoksa kendi kurgusu mu, şok halinde mi söyledi onu bilmiyoruz" diye konuştu.

DEPREM GÜNÜ BEBEĞİ OLMUŞ

Şakiroğlu ve Avcı'nın aileleri, evlatlarının enkazdan kurtarıldığı haberi üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Mustafa Avcı'nın babası Ali Avcı, "Ben artık umudumu tamamen bitirmiş bir vaziyetteydim. Bu gerçekten bir mucize. Devletin sıcaklığını vali yardımcısının eliyle sırtımda hissettim. Çocuğumu tekrar bana verdiler. Bu konuda katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun" dedi. Mustafa Avcı'nın kardeşi Kadir Avcı da ağabeyinin eşinin deprem günü doğum yaptığını belirtti. Avcı'ya ailesi yeni doğan bebeğinin fotoğrafını gösterdi. Üzerine binanın yıkılması sonucu çöken Akademi Hospital için birçok paylaşımda bulunan Avcı'nın eşi Nihan Avcı, depremin birinci haftasında rüyasını yaptığı hikayede şöyle anlattı:

'KIZIM BABASIZ BÜYÜMESİN'

"Az önce uykuyla karışık bir rüyadan uyanıp saate baktığımda yine 04.17'ydi. Rüyamda ise Mustafa'mı sağ salim almış eve geçiyorduk. O kadar çok sevinmişim ki gözyaşlarım bütün yastığımı ıslatmış. Allahım rüyalarım gerçek olsun, bir mucize olsun. Almilam babasız büyümesin."

KARDEŞİYLE KONUŞTU, HERKES AĞLADI

Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu. Kardeşine ailesini soran Avcı, "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım" dedi. Kendisini kurtaran ve telefonla kardeşiyle görüştüren ekiplere teşekkür eden Avcı, daha sonra hastaneye sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA ARKADAŞ OLDULAR

Mustafa Avcı, birlikte çıkarıldığı Mehmet Ali Şakiroğlu ile aynı enkazda 11 gün geçirdi. Avcı'nın kardeşi, "Onlar içeride arkadaş oldu, biz dışarıda kader ortağıydık" diye konuştu.

12'NCİ GÜN MUCİZESİ

Hatay'da Defne İlçesi Elektrik Mahallesi Tolga Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğini değerlendirdi. Termal kamera ve hassas dinleme cihazları eşliğinde yoğun bir çalışma başlatan ekipler depremin 278. saatinde 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'nu sağ çıkardı. Ambulansa bindirilen Yasinoğlu önce Sahra Hastanesi'ne götürüldü. Yasinoğlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

ELİNİ KALDIRINCA GÖRDÜM

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, yoğun çalışmanın ardından 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı 258. saatte kurtardı. Kılınç'ın babası Cuma Yalçınöz, "Yarım saat önce kızımın çantası, sonra da kendisi çıktı. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti" dedi. KSÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılınç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kılınç'ın kurtarılmasını sağlayan iş makinesi operatörü Adnan Eşin ise şöyle konuştu: "Enkaz altında yatak odası bölümündeki yatağı çeker çekmez bir el fark ettim. Bir kişinin elini kaldırdığını fark ettim. Hemen arkadaşlarla gittik, baktık yaşıyor. Allah'ın bir mucizesi, bir hikmetidir. Allah onu ailesine bağışlasın."