15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:57:00
Rusya'ya uçuşlar bugün başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.
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