Rusya'nın vize kararına Gürcistan'dan tepki

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

AA'da yer verilen habere göre, Zurabişvili, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırması ve Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışıyla ilgili yasakları sonlandırmasına tepki gösterdi.

Rusya'nın bu kararını "provokasyon" olarak nitelendiren Zurabişvili, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü ve topraklarımızı işgal ettiği sürece, Gürcistan ile doğrudan uçuşların yeniden başlaması ve vize uygulamasının kaldırılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın vize uygulamasını kaldırma kararının Gürcistan'da siyasi partiler arasında bir gerginlik yaratabileceğini ileri sürdü.

Rusya'nın benzer kararları aslında kendi çıkarları doğrultusunda verdiğini savunan Zurabişvili, "Rusya ülkemizin topraklarını işgal eden ve tüm dünya için saldırgan bir ülke olduğu sürece, ne vize uygulamasının kaldırılmasına ne de uçuşların tekrar başlatılmasına ihtiyacımız yok. Bu davranış zamansız ve kabul edilemez." diye konuştu.

Zurabişvili, Gürcistan hükümetini güvenlik konseyi toplantısını yapmaya ve ülkesinin güvenlik kaygıları nedeniyle Rus vatandaşlarına 3'er aylık vize uygulama kararı almaya davet etti.

Ülkesinin bugün Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduğuna dikkati çeken Zurabişvili, "Bizim bugün, Rusya'dan bir şeyden vazgeçiyormuş gibi hediyelere ihtiyacımız yok." dedi.

PUTİN BUGÜN İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün imzaladığı kararnamelerle, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını geçici olarak yasaklamıştı.

İki ülke arasında 2008'de yaşanan "Güney Osetya Savaşı"nın ardından Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve Rusya vatandaşlarına vize uygulamıştı. Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kararıyla 2012'de Gürcistan tek taraflı olarak Rusya'ya vize uygulamasını kaldırmıştı.

Rusya Federasyonu, Gürcistan vatandaşlarına 2000'de vize uygulamaya başlamıştı.