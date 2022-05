Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

The Russian ambassador to Poland was painted red in protest against war in Ukrainepic.twitter.com/4noL7HzvlK

https://t.co/2XGFxqB8Vp via @Piotr_Halicki #Ukraine