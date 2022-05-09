VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto
AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek
AB, 1 yıldır sürdürdüğü 'gelecek tartışmaları'nın sonucunu Avrupa Günü'nde sunacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB üyeliği süreci çerçevesinde yapıcı bir politika izlemeye dev...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, AB üyeliği süreci çerçevesinde yapıcı bir politika izlemeye dev...
İstanbul Adliyesi'nde icra ve zabıt katipliği sınavı yoğunluğu
VakıfBank'tan 1 milyar dolarlık yeni sendikasyon kredisi
Bangsamoro halkı, güvenlik sorunlarının aşıldığı yeni dönemde sistemin güçlendirilmesini istiyor
Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerinde 'sürdürülebilir' açılım hedefi
İzmir'deki fayların deprem üretme olasılığı araştırılıyor
Kırklareli'nde "Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" yapıldı
Şehir şehir gezecek
‘Gayrı'yla rekor açılış
ABD'den Bakü'ye
Anneler Günü düeti
Kınalı Hülya
İki yaka tek konser
Derya çiçek gibi
Orkide Yıldız'dan
Set öncesi okuma provası
‘Mavi' için alışveriş vakti
Bu evliliğe karşıyım
Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:31:00

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto

Kaynak: AA

ABONE OL

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Etiketler : Rusya Varşova ukrayna Andreev
Stüdyodan çıkasım gelmiyor

Stüdyodan çıkasım gelmiyor
Eleştirmek yerine kendinize bakın!

Eleştirmek yerine kendinize bakın!
Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor

Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor
Anlamlı klip

Anlamlı klip
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
Annesiz ilk bayram

Annesiz ilk bayram
Baba oğul günü

Baba oğul günü
Sanatta farkındalık

Sanatta farkındalık
Yıldız'lı performans

Yıldız'lı performans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER