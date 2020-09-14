Rusya'nın teklifine Türkiye'den sert cevap! 'Muhatabımız Rum kesimi değil'

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, "Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız." sözlerine sert tepki gösterdi.

"BİZİM MUHATABIMIZ RUM KESİMİ DEĞİL"

Rus mevkidaşının arabulucukluk tekliflerini kabul etmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bizim muhatabımız Rum kesimi değil. Onların muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız objektif ve tarafsız olmalısınız." açıklamasında bulundu.

İdlib'de ateşkesin kalıcı hale getirilmeye çalışıldığına da değinen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"YPG/PKK konusunda... Birçok isimleri var ama hepsi aynı. PKK'nın türevleri ve yapılanmaları. ABD ile Rusya arasında rekabet var. Bize de öyle söylüyorlar. 'Biz bırakırsak kontrol onlara geçer...' Sahada birlikte çalıştığımız, çaba sarfettiğimiz, İdlib'de ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştığımız Rusya'nın terör örgütü ile angajmanını biz kabullenemeyiz"