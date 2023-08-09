Rusya'nın kararı sonrası KKTC'den ilk açıklama

Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti vermesi ile ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya olması bizim için sakıncalı değildir. Burada birçok Rus var. Tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur." dedi.