Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti vermesi ile ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya olması bizim için sakıncalı değildir. Burada birçok Rus var. Tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur." dedi.
09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:17:00
Rusya'nın kararı sonrası KKTC'den ilk açıklama
Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti vermesi ile ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya olması bizim için sakıncalı değildir. Burada birçok Rus var. Tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur." dedi.
- Emine Erdoğan'dan kültürel diplomasi mesajı... "Türkiye dünyanın vicdanı olmaya devam edecek"
- Rusya açıkladı: Döviz cinsi devlet garantileri rubleyle ödenebilecek
- Hatay'da orman yangını! Müdahale ediliyor
- FETÖ firarisi Manisa'da yakalandı
- Avrupa'da enerji krizi alarmı... Gaz fiyatları yükselişe geçti
- Rusya tahıl koridorunda ABD'yi suçladı! Gerçek durumu gizliyorlar