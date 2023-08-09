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09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:17:00

Rusya'nın kararı sonrası KKTC'den ilk açıklama

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Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti vermesi ile ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya olması bizim için sakıncalı değildir. Burada birçok Rus var. Tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur." dedi.

Rusya'nın KKTC'de konsolosluk hizmeti vermesi ile ilgili konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya olması bizim için sakıncalı değildir. Burada birçok Rus var. Tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur." dedi.

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rusya Konsolosluğu KKTC-Rusya İlişkileri
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