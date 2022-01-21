Rusya-Ukrayna geriliminde çok konuşulacak SİHA detayı

Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna SİHA ve SİHA üslerini hedef aldığı taarruz uçaklarıyla harekat gerçekleştirebileceğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, SİHA üslerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU SAVAŞ BİZİ TARAF OLMAYA ZORLAYACAK"

Olası bir Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini belirten Ağar, "Bu savaşın dışında kalmamız bizim için çok zor. Bir kere en çok tehdit edeceği şeylerden bir tanesi bizim ortaya koymaya çalıştığımız denge siyaset ve stratejimiz olacak. Bu savaş bizi taraf olmaya zorlayacak. Bir diğer tarafı da bizim satmış olduğumuz SİHA'lar. Yeni nesil savaş doktrini anlamında çok kaygılandırıyor. Çünkü bu SİHA'larla biz Rusların vekillerini çok sopaladık ve çok zarar verdik. Düşünün Rusya bir savaşa giriyor ve kaybediyor. Bunda Türk SİHA'larının çok büyük etkili bir rolü var. Onda büyük bir kızgınlığa sebebiyet verecek. Şunu hiçbir zaman görmek istemeyecekler. Bize karşı terör örgütlerinin kullanmış olduğu silahların Rus silahları olduğunu hiçbir zaman akıllarına getirmeyecekler. Aslında böyle bir şeye hakları yok. Ama hakkı varmış gibi görüyor kendisini. En azından baskı altına almaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD BİR HESAPLAŞMA İSTİYOR"

Biden'ın, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'ya hasar verecek ciddi adımlar atmaya hazırız" sözlerini değerlendiren Abdullah Ağar, "ABD, Ukrayna üzerinden bir hesaplaşma istiyor. Rusya'nın boyunun ölçüsünü almak istiyor. Rusya ne kadar güçlü bir ülke onu görmek istiyor. Bir de aralarında paylaşmış olabilirler. Aralarında gizli bir anlaşma olabilir." dedi.

DERİN HAREKAT VE SABOTAJLAR GÖREBİLİRİZ"

"Rusya sadece Türk SİHA'lardan değil, SİHA'ların dahil olduğu 'Ukrayna'nın uygulayabileceği' yeni nesil savaş doktrininden ve bunun Rus ordusu üzerinde ortaya koyabileceği etkiden rahatsız." diyen Ağar, "O yüzden daha en baştan Ukrayna SİHA ve SİHA üslerininin hedef aldığı uçak taarruzları, balistik ve taktik balistik füze saldırıları, E/T, SİHA-TİHA, derin harekat ve sabotajlar görebiliriz. Ukrayna'nın bütün bunlara mukavemeti ise savaşın seyrinde temel bir parametre olacak.' ifadelerine yer verdi.

SAVAŞI DURDURMAK BU SÜREÇTE ÇOK MÜMKÜN DEĞİL"

Ukrayna'nın şuan yüzde 15'nin işgal edilmiş durumda olduğunu ve bu durumu ABD'nin durdurabileceğini söyleyen Ağar, "ABD bu durumu durdurabilir. Ama değişik metodları var. İçinde siyasi ve ekonomik yaptırımlarla ilgili Rusya'yı tehdit ederek savaşı durdurmak bu süreçte çok mümkün değil. Ama şöyle bir şey yapabilir. İki tane C5 Galaxy'si iner. İçinde ABD Özel Kuvvetleri iner. Cephede Amerikan bayrağını açarlar. Derler ki ateş edeceksen ABD'ye karşı edeceksin. Bu Rusya üzerinde son derece askeri caydırıcılık üretir. Örnek bu." açıklamasını yaptı.

"BUNUN ABD İLE RUSYA ARASINDA BİR SAVAŞA DÖNÜŞMESİNİ İSTEMEYECEKLERDİR"

"İngiltere'den bol miktarda silah takviyesinin yapıldığını görüyoruz. ABD her türlü desteği vereceğini söylüyor." diyen Ağar, "Sanki bir savaş yapılmasını istiyorlar. Yani bu aslında pek çok tarafın da işine gelir. Rusya yığınak üstüne yığınak yapıyor. Burada herkes gerginliğin artması üzerinden kendi oyununu oynuyor. Bunun ABD ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesini istemeyeceklerdir. Ama Ukrayna ile Rusya arasında Ukrayna'nın bir vekil devlet olduğu bir savaşı görme ihtimali bu noktada son derece yüksek." dedi.

KUZEY AVRUPA VE BALKANLAR İÇİN RİSK VAR"

130 bin kişiyle Ukrayna ordusunu yenmek ve bir ülkeyi işgal etmenin kolay olmadığını ifade eden Ağar, "Burada insanın aklına daha kötü senaryolar geliyor. Bir kıyas yapalım... DEAŞ ortaya çıktığında 600 DEAŞ'li Musul'u düşürdü. Bu burada kalmadı. Yani etkileşimlerle çok büyük alanda etki etti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kıta Avrupa'sının Atlantik'in ABD'nin dahil olduğu bir olay sadece Ukrayna ile kalmaz. Öncelikli olarak Kuzey Avrupa ve Balkanların hareketlenmesiyle ilgili çok büyük bir risk var." açıklamasını yaptı.

"ABD, RUSYA VE ÇİN ÜZERİNDEN NASIL BİR OYUN KURGULUYOR?"

Ağar sözlerini şöyle sürdürdü; Kim nereden nereyi vurur, kim hangi boşluğu doldurur ve bu işin sonunda kim savaşı kazanır şuan bu belli olmaz. Ama Rusya açıkçası çeşitli gerekçelerle çok büyük bir oyuna girişti. ABD yangından uzak duruyor. Buradan Rusya ve Çin üzerinden nasıl bir oyun kurguluyor? Buna iyi bakılması gerektiğini düşünüyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UKRAYNA-RUSYA AÇIKLAMASI

Arnavutluk ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan da, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ukrayna güçlü bir ülke." demişti.

"Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna'daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabi Sayın Putin'le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım." diyen Erdoğan, "Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım. "Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım" mantığıyla bu işler yürümez. İşte örneğin Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü. Kırım ile ilgili biz her zaman, Kırım'ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin'le yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum. Dışişleri Bakanlığımız aynı şekilde muhataplarına bunları söylüyor. Yani bu konuda bizim politikamız belli." ifadelerine yer vermişti.

"GERGİNLİK CİDDİ"

Bakan Çavuşoğlu da Kabine Toplantısı sonrasında Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bu konuda iyimser olanlar var, kötümser olanlar var. NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya'ya sözlü cevap verdi. Rusya'nın teklifleri vardı ona karşı, yazılı bir şekilde de cevap verecek. Sekreterya çalışıyor. Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya gelecek. Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliğin azaltılması" dedi.

ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna'yı ziyaret edeceğini, mevkidaşı Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.

BIDEN'DEN "FELAKET OLUR" SÖZLERİ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için "felaket" olacağını belirtti. Biden konuyla ilgili, "Ukrayna'yı işgal edip etmemek Rusya'ya bağlı. Ancak Ukrayna'ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Ancak sınıra yığdıkları askerlerin kapasitesi kadar büyük bir işe girişirlerse bu Rusya için felaket olur. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'ya hasar verecek ciddi adımlar atmaya hazırız. Bildiğiniz gibi NATO müttefiklerimize de destek veririz." açıklamasını yaptı.