Rusya'dan 'vize' kararı: Listede Türkiye de var
Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülke vatandaşının elektronik vizeyle ülkeye girilebileceğini açıkladı.
Rusya, ülkeye girişlerde elektronik vize sistemine geçileceğini bildirdi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 52 ülke vatandaşı 2021 yılından itibaren Rusya'ya elektronik vize ile girebilecek.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Rusya'da elektronik vize sistemi 2021 yılından itibaren faaliyete geçecek.
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