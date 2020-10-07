Rusya'dan 'vize' kararı: Listede Türkiye de var

Rusya'dan 'vize' kararı: Listede Türkiye de var

Rusya, ülkeye girişlerde elektronik vize sistemine geçileceğini bildirdi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 52 ülke vatandaşı 2021 yılından itibaren Rusya'ya elektronik vize ile girebilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Rusya'da elektronik vize sistemi 2021 yılından itibaren faaliyete geçecek.