Rusya'dan kritik Ukrayna açıklaması

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: İşgali durdurmak için şart koştu
Kaynak: Reuters
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Operasyon plana ve takvime göre ilerliyor. Operasyon Rusya'nın talepleri karşılanırsa durur" denildi
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Operasyon plana ve takvime göre ilerliyor. Rusya'nın talepleri karşılanırsa durur" denildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, Kremlin'den 'askeri operasyona' ilişkin yeni açıklamalar geldi.
Askeri operasyonun plana ve takvime göre ilerlediği belirtilirken, Rusya'nın taleplerinin karşılanması durumunda operasyonun sona ereceği ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı müzakerecilerin daha yapıcı bir yaklaşımda olması gerektiğini belirtildi.
Kremlin'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'in görüşmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya diyaloğa hazır" ifadeleri kullanıldı.
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