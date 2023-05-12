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12 Mayıs 2023 Cuma 13:10:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 13:10:00

Rusya'dan Türkiye seçimleri açıklaması!

Kaynak: AA

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Kılıçdaroğlu'nun, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamalarına Moskova'dan cevap geldi. Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, "Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kimin ortaya attığını bilmiyoruz. Moskova, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddediyor. Eğer biri ona böyle bir bilgi verdiyse yalancıdır" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.

Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.

Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." şeklinde konuştu.

Söz konusu yaklaşımın Rusya için değerli olduğunu anlatan Peskov, ikili ilişkilere çok değer veren bir ülkenin, kendi ortağına karşı bir şey yapmayacağını söyledi.

Etiketler : rusya türkiye seçim dmitriy peskov kemal kılıçdaroğlu
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