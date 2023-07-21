Rusya'dan Tahıl Koridoru açıklaması: Yeni rota üzerinde çalışılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın başkenti Moskova'da tahıl anlaşması konusunda basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Karadeniz'deki Tahıl Koridoru, Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek için kullanıldı." dedi.

"Artık Karadeniz Tahıl Koridoru diye bir şey yok" diyen Verşinin, Rusya'nın yeni tahıl ihracat yolları üzerinde çalıştığını açıkladı.