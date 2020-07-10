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10 Temmuz 2020 Cuma 09:25:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 09:25:00

Rusya'dan Mustafa Şentop'a tebrik

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, yeniden TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop için tebrik mesajı yayınladı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, TBMM Başkanlığına tekrar seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.

Matviyenko, yayınladığı mesajda "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine yeniden seçilmeniz vesilesiyle samimi tebriklerimi kabul edin" diye kaydetti.

Federasyon Konseyi üyelerinin Şentop'u, deneyimli parlamenter ve otorite sahibi politikacı, Rusya ile çok yönlü işbirliğinin aktif şekilde genişlemesinin destekçisi olarak bildiğini kaydeden Matviyenko, şu ifadeleri kullandı: "Ülkelerimiz parlamentoları arasında karşılıklı saygı, güven ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ilkelerine dayanan diyaloğunun daha da geliştirileceğinden eminim. Uluslararası platformlarda verimli çalışmaların devam etmesini umuyoruz."

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