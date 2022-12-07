Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Rusya'dan kritik ziyaret! Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'ye geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi. Rus heyetin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olması beklenirken, gündemde Suriye olacağı ifade edildi.
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