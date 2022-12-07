Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor

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07 Aralık 2022 Çarşamba 09:10:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 09:10:00

Rusya'dan kritik ziyaret! Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'ye geliyor

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi. Rus heyetin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olması beklenirken, gündemde Suriye olacağı ifade edildi.

Etiketler : rusya vladimir putin aleksandr lavrentyev
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