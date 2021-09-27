VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Lyon'da saldırı
Rusya'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama! Suriye ve Afganistan gündemde
"ABD'nin casus uçağını düşürdük"
HDP'den Millet İttifakı'na rest!
Başkan Erdoğan duyurdu: her ilde devreye alınacak
KKTC'den Rum Başpiskoposun küstah çıkışına sert tepki
Öğretmen atama başvuruları başladı
İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a Türkiye şartı
Ambargolara yanıt olarak geliştirildi
"PKK en çok Süleyman Soylu'dan korkuyor"
Türkiye Gençlik Vakfı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Ayasofya Camii'ndeydi
ABD'nin küstah S-400 sorusuna Başkan Erdoğan'dan yanıt
Baron savaşı
Komşuda korkutan deprem!
Uzman isim uyardı! İki yıl aradan sonra geri dönüyor
FETÖ operasyonu: 42 şüpheli adliyeye sevk edildi
Hemen indirim yaptılar
Geri adım yok!
PKK'yı 'sıra kimde' korkusu sardı!
İki büyük firmadan Türkiye kararı!
Trump isyan etti: Ülke rezil durumda, dünya bize gülüyor
''Gannuşi'' iddiasına cevap: Karşı protestoları karıştırmak için yayılıyor
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye mesaj! Rahatsızlık gözler önüne serilecek
27 Eylül 2021 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 15:09:00

Rusya'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama! Suriye ve Afganistan gündemde

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleştirilecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin zirvesinde Suriye, Afganistan ve Libya meselelerinin ele alınacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak." dedi.

Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.

Peskov, Rus ve Türk işletmelerinin bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.

Etiketler : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov RUSYA PUTİN Recep Tayyip Erdoğan
Ev yüzünden tartıştık

Ev yüzünden tartıştık
Kenan aynı Kıvanç yapay

Kenan aynı Kıvanç yapay
‘Yalı çapkını'yla dönüyor

‘Yalı çapkını'yla dönüyor
Savaş başlattı

Savaş başlattı
Karla babasına benziyor

Karla babasına benziyor
Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'

Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'
Yerli Romeo ve Juliet

Yerli Romeo ve Juliet
Yağmur altında kahkaha

Yağmur altında kahkaha
Tarık Akan'ı unutamıyor

Tarık Akan'ı unutamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER