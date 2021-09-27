Rusya'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama! Suriye ve Afganistan gündemde
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 29 Eylül'de Soçi'de gerçekleştirilecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin zirvesinde Suriye, Afganistan ve Libya meselelerinin ele alınacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Afganistan ve Libya meselelerini ele alacaklarını söyledi.
AA'da yer alan habere göre Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 29 Eylül'de yapılması planlanan Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Putin ile Erdoğan'ın yüz yüze görüşeceği bilgisini paylaşan Peskov, "İki liderin her zaman konuşacağı çok şey var. Öncelikle Suriye ve elbette Afganistan gündemde olacak. Libya ve diğer uluslararası meseleler konusunda geleneksel şekilde görüş alışverişinde bulunulacak." dedi.
Görüşmede, ikili ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Peskov, "İkili ilişkiler açısından birçok ortak nokta var; ekonomi alanında ortak projeler üzerinde çalışma, ticari ve ekonomik ilişkiler." diye konuştu.
Peskov, Rus ve Türk işletmelerinin bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.
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