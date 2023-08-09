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Rusya'dan KKTC kararı: Konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:32:00

Rusya'dan KKTC kararı: Konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

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TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu

TASS haber ajansı, Güney Kıbrıs'taki Rusya Büyükelçiliği'nin kısa süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağını duyurdu. TASS muhabiri, haberini büyükelçilikteki bir temsilciye dayandırdı.

Haber ajansı, büyükelçilikteki kaynağın, "Çok yakın gelecekte Lefkoşa'nın şehrinin kuzey tarafında konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacağız" dediğini bildiriyor.

AA'da yer verilen habere göre, TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

Etiketler : Güney Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti RUSYA
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