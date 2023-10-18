Rusya'dan İsrail'in hastane katliamı açıklaması: "Sorumlusu ABD'dir"
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.
Medvedev, "Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur." dedi.
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